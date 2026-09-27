TV namig: Elvis: divja vožnja skozi življenje kralja rock'n'rolla

Elvis

Pop TV v nedeljo, 27. 9., ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film prikazuje življenje Elvisa Presleyja (Austin Butler) od skromnih začetkov do vzpona med glasbene ikone 20. stoletja. Zgodba je predstavljena skozi zapleten odnos med Elvisom in njegovim menedžerjem, polkovnikom Tomom Parkerjem (Tom Hanks), ki pomembno vpliva na Elvisovo kariero in javno podobo.

Film spremlja Elvisovo odraščanje, prve nastope, preboj v glasbenem svetu ter pritisk, ki ga prinese svetovna slava. Prikazuje nastanek njegovega značilnega sloga, preboj rock'n'rolla ter spremembe v ameriški družbi, ki so spremljale njegovo slavo. Ob Elvisu spoznamo tudi njegovo ženo Priscillo Presley (Olivia DeJonge) in ljudi, ki so zaznamovali njegovo zasebno in glasbeno življenje.

Režiser Baz Luhrmann zgodbo predstavi z energično montažo, bogato vizualno podobo in številnimi glasbenimi nastopi. Osrednji poudarek je na ceni izjemne priljubljenosti ter odnosu med umetnikom, občinstvom in industrijo zabave.

Elvis. ZDA, 2022. Režija: Baz Luhrmann. Igrajo: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thomson. Bio. drama. 200 min.