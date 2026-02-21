TV namig: Najbolj kontroverzen na lanskih oskarjih

Emilia Pérez

TV SLO 1 v soboto, 21. 2., ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mešanica muzikala, telenovele in kriminalke je navdušila žirijo v Cannesu, film je bil s trinajstimi nominacijami tudi eden glavnih favoritov oskarjev, a se je moral na koncu zadovoljiti z le dvema kipcema: oskarjem za glasbo in za stransko žensko vlogo (Zoe Saldaña).

Rita Moreno Castro (Saldaña) je sijajna mehiška odvetnica, vendar je s svojo kariero nezadovoljna, saj so njene stranke največkrat preprodajalci mamil, morilci in bogati nasilneži. Nekega dne jo na ulici ugrabijo in jo odpeljejo na neznan kraj, kjer sreča Manitasa, slovitega vodjo mamilarskega kartela. Možakar ima nenavadno zahtevo, s katero kani izpolniti lastno hrepenenje in obenem ubežati roki pravice – spremeniti želi svoj spol. Rita nima druge možnosti, kot da sprejme ponudbo. Zdaj postane njeno življenje adrenalinski vrtiljak, ki jo lahko kaj hitro vrže na napačno stran zakona.

Film Emilia Pérez je precej polariziral filmski svet. Nekateri so bili navdušeni nad žanrsko mešanico o mehiškem trans gangsterju, drugi so se zgražali nad tem, da francoski režiser v svoji igralski ekipi tako rekoč nima Mehičanov in da banalizira enega največjih problemov države. Da o škandalu Karle Sofíe Gascón sploh ne govorimo ...

Emilia Pérez. Fr., 2024. Režija: Jacques Audiard. Igrajo: Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Édgar Ramírez. Krim. 120 min.