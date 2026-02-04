TV namig: Mož, ki je rešil 669 otrok

Eno življenje

TV SLO 1 v sredo, 4. 2., ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Film je resnična zgodba o siru Nicholasu Wintonu (mladega igra Johnny Flynn, starega pa Anthony Hopkins), ki je iz Čehoslovaške tik pred drugo svetovno vojno rešil 669 otrok, ki bi jih sicer nacisti zadržali in razposlali v taborišča.

Nicky je obiskal Prago decembra 1938 in odkril, da družine, ki so pobegnile pred nacisti iz Nemčije in Avstrije, živijo v obupnih pogojih praktično brez hrane in strehe nad glavo ter jim grozi nacistična invazija. Takoj se je zavedel, da gre za dirko s časom. Koliko otrok bo lahko rešil s svojimi sodelavci, preden se bodo zaprle meje?

Petdeset let kasneje – leta 1988 Nickyja preganjajo spomini na usode otrok, ki jih ni uspel pripeljati na varno v Anglijo. Obtožuje se, da ni naredil več. Šele ko ga v BBC-jevi oddaji v živo To je življenje! presenetijo in mu predstavijo nekatere od preživelih otrok, ki so zdaj odrasli ljudje, začne končno sprejemati usodo in se pomiri s preteklostjo…

One Life. VB., 2023. Režija: James Hawes. Igrajo: Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Jonathan Pryce, Romola Garai, Johnny Flynn, Lena Olin. Drama. 120 min.