TV namig: Evforija je še bolj dramatična in še bolj temačna

Evforija

HBO v ponedeljek, 13. 4., ob 20.00

Serija, ki je z dramatičnimi prizori in izjemnimi liki osvojila gledalce po svetu, se po skoraj štirih letih vrača z dolgo pričakovano tretjo sezono

Namesto ponovnega srečanja v šolskih klopeh se zgodba nove sezone dogaja pet let po dogajanju iz 2. sezone. To pomeni, da so nekdanji najstniki zdaj odrasli in se soočajo z grobimi realnostmi odraslega življenja.

Rue Bennett poskuša najti ravnotežje med svojo preteklostjo in željo po bolj stabilnem življenju, medtem ko jo stare odvisnosti še vedno preganjajo. Jules se podaja v umetniški svet in išče svojo identiteto izven preteklih razmerij. Nate in Cassiestopata v bolj resno, a zapleteno partnersko dinamiko ...

Glavna junakinja Rue (Zendaya) še vedno vodi boj z odvisnostjo, medtem ko se njena pot v svetu preprodaje drog globoko prepleta z osebno krizo in notranjimi boji. Jules (Hunter Schafer) se posveča umetniškemu ustvarjanju in iskanju lastne identitete, Cassie (Sydney Sweeney) in Nate (Jacob Elordi), zdaj poročen par, se spopadata s posledicami preteklosti, medtem ko se drugi liki, kot sta Maddy (Alexa Demie) in Lexi (Maude Apatow), spopadajo z ambicijami in starimi odnosi, ki še vedno vplivajo na njihove odločitve.

Nova sezona obljublja temnejši, bolj odrasel ton in še bolj intenzivno raziskovanje tem, kot so odvisnost, identiteta, ljubezen in posledice odločitev. Likom ni več varnega zavetja – soočajo se z realnostjo odraslosti in s preizkušnjami, ki jih življenje postavlja pred njih.

Euphoria. ZDA, 2026. 3. sezona. 1/8. Režija: Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Maude Apatow, Alexa Demie. Nadaljevanka. 60 min.