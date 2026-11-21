Exodus 1945: Naša kri

Planet TV v soboto, 21. novembra, ob 20.00

Po koncu druge svetovne vojne in prevzemu oblasti v Jugoslaviji se številni ljudje umikajo proti avstrijski Koroški. Na sanitetnem vlaku iz Ljubljane potujejo ranjeni domobranci, begunci in zdravstveno osebje, med njimi tudi zdravnika dr. Valentin Meršol in dr. Janez Janež z družino. Sredi vojnega kaosa, strahu in negotove prihodnosti se zdravnika znajdeta pred težkimi moralnimi odločitvami, ko poskušata reševati človeška življenja. Njuna načela in vest so na preizkušnji – preživetje enih bo pomenilo smrt drugih.

Film pripoveduje pretresljivo zgodbo o pogumu, vesti, sočutju, žrtvovanju in človečnosti v enem najtežjih obdobij slovenske zgodovine. V kinu si je film ogledalo več kot 32.000 ljudi, tako da si je prislužil nagrado zlata rola

Slo., 2026. Režija: Vid Planinc. Igrajo: Jernej Kuntner, Matevž Müller, Alenka Tetičkovič. Vojna drama. 61 min.