TV namig: Popotovanje očeta in avtističnega sina

Ezra

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Film spremlja Maxa Bernala (Bobby Cannavale), nekdanjega televizijskega scenarista, ki se preživlja kot stand-up komik in skuša uskladiti življenje z nekdanjo partnerico Jenno (Rose Byrne) pri vzgoji sina Ezre (William Fitzgerald), avtističnega dečka. Njuni pogledi na vzgojo so zelo različni, kar povzroča stalne napetosti med staršema.

Ko sistem poseže v Ezrovo življenje na način, s katerim se Max ne strinja, se odloči za radikalno potezo in sina odpelje na nepričakovano potovanje. Med potjo se njun odnos poglobi, a hkrati razkrivata lastne slabosti in napake. V zgodbo se vključi tudi Maxov oče Stan (Robert De Niro), ki predstavlja dodatno plast družinske dinamike.

Film raziskuje kompleksnost starševstva, sprejemanje drugačnosti in iskanje ravnovesja med zaščito in svobodo. Kljub težkim temam ohranja toplino in humor ter poudarja pomen empatije in povezanosti.

Ezra. ZDA, 2023. Režija: Tony Goldwyn. Igrajo: Bobby Cannavale, Rose Byrne, Robert De Niro, Vera Farmiga, William Fitzgerald. Kom./drama. 100 min.