TV namig: Elizabeth in njena krvavo dobra laž

Faliranka: Mudi se mi

TV SLO 1 v ponedeljek, 13. 7., ob 20.45

Serija spremlja vzpon in padec Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried), mlade ustanoviteljice podjetja Theranos, ki zapusti Stanford z ambiciozno idejo o revolucionarnem krvnem testiranju. Serija je posneta po resničnih dogodkih in prikazuje škandal, ki je leta 2022 dobil epilog na sodišču.

Devetnajstletna Elizabeth Holmes je pustila študij in leta 2003 ustanovila podjetje Theranos, v katerem naj bi razvili revolucionarno tehnologijo, s katero bi bila za izvedbo temeljitih preiskav dovolj le kapljica krvi. Ljubljenki Silicijeve doline je z idejo uspelo navdušiti in privabiti profesorje, znanstvenike, inženirje. Na voljo je imela ogromno vsoto zagonskih sredstev. Navzven idealno vodeno podjetje je bila lažna fasada in le Elizabeth je v celoti vedela, kako (ne)uspešna je njena ideja.

Faliranka. FOTO: TVS

V prvem delu se Elizabeth na tečaju kitajščine v Pekingu spoprijatelji z 19 let starejšim računalničarjem Sunnyjem Balwanijem (Naveen Andrews), ki se je v ZDA priselil iz Pakistana. V stiku ostaneta tudi po tem, ko Elizabeth začne študirati kemijo na prestižni univerzi Stanford.Že v prvem letniku jo sprejmejo v podiplomsko raziskovalno skupino. Patentirati poskuša obliž, ki v telo vnaša zdravila in obenem analizira kri, a ji to ne uspe. V drugem letniku se odloči, da bo opustila študij, staršem pa predlaga, naj denar, namenjen šolnini, raje vložijo v njeno zagonsko podjetje, ki ga poimenuje Theranos. S Sunnyjem postaneta par.

The Dropout. ZDA, 2022. 1/8. Režija: Michael Showalter. Igrajo: Amanda Seyfried, Naveen Andrews, Michel Gill, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Sam Waterston. Nad. 55 min.