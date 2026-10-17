TV namig: Drzen slovenski manifest, ki ruši balkanske tabuje

Fantasy

TV SLO 1 v soboto, 17. oktobra, ob 22.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fantasy je celovečerni prvenec mlade režiserke, ki ustvarja pod umetniškim imenom Kukla. Na festivalu v Sarajevu so igralke dobile kolektivno nagrado za najboljšo igralko, na Festivalu slovenskega filma pa je film dobil pet nagrad vesna.

Mihrije (Sarah Al Saleh), Sina (Mina Milovanović) in Jasna (Mia Skrbinac) so najboljše prijateljice v zgodnjih dvajsetih letih. Njihov fantovski življenjski slog jih pogosto spravlja v konflikte s fanti iz soseske. Ko spoznajo Fantasy (Alina Juhart), mlado transspolno žensko, se prostor med njimi začne spreminjati. Z njo pridejo tudi vprašanja, želje in razpoke.

Kljub svojim močnim stališčem proti romantičnim razmerjem, se Sina zaplete v ljubezensko zvezo. Jasna, utesnjena med nezadovoljno materjo in neizpolnjujočo službo, se odloči sprejeti službo na križarki v Franciji. Mihrije pobegne s Fantasy v Makedonijo, da bi se izognila dogovorjeni poroki in njena čustva do Fantasy postajajo vse močnejša.

Po Mihrijini vrnitvi v Slovenijo dekleta ugotovijo, da so se odtujila, vsaka posebej se znajde na pragu odraslosti, soočena z vprašanjem »kdo sem, ko ni več nikogar, ki bi me določal«?

Koprod., 2025. Režija: Katarina Rešek - Kukla. Igrajo: Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mina Milovanović, Mia Skrbinac. Drama. 105 min.