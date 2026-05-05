TV namig: Dobiva se zvečer. V najinem najljubšem filmu.

Filmski klub

TV SLO 1 v torek, 5. 5., ob 21.00

Priljubljena Aimee Lou Wood (seriji Beli lotos in Spolna vzgoja) je poleg upodobitve glavne junakinje Evie sodelovala tudi pri nastajanju serije, pri kateri je soavtorica in izvršna producentka. V vlogi soseda Calluma blesti Owen Cooper, nedavni dobitnik emmyja za vlogo mladoletnega morilca v seriji Adolescenca.

Evie (Aimee Lou Wood) in Noa (Nabhaan Rizwan) sta stara 28 let, spoznala sta se pred osmimi leti in hitro postala najboljša prijatelja. Povezuje ju ljubezen do filmov, zato sta v garaži poleg Eviejine hiše uredila filmski klub, kjer s prijatelji gledajo brezčasne filmske uspešnice, se zabavajo in podoživljajo filmske prizore. Naklonjenost med Evie in Noom je očitna in presega prijateljstvo, vendar si pravih čustev ne razkrijeta. Vprašanje kdaj oz. ali bosta postala par, je ves čas v zraku.

Evie je pred pol leta izgubila službo in živi z živahno mamo Suz (Suranne Jones) ter sestro Izzie (Liv Hill), ki začenja posel sprehajanja psov. Redno jih obiskuje Eviejin fant Josh (Adam Long), ki je neroden v vseh pogledih. Tu je še Callum (Owen Cooper), sosedov najstnik, ki je bil izključen iz šole in zdaj večino časa preživi na ulici. Bistremu in drznemu Callumu ne zmanjka besed, a Evie se z njim dobro razume.

Ko Evie izve, da je Noa sprejel službo v Bristolu in se bo kmalu odselil iz Manchestra, je popolnoma strta. Zaradi njegovega skorajšnjega odhoda končno spozna, da je Noa tisti, s katerim si želi biti. Odloči se, da bo pripravila še zadnji skupni filmski večer ...

Film Club. VB, 2025. 1/6. Režija: Catherine Morshead. Igrajo: Aimee Lou Wood, Nabhaan Rizwan, Suranne Jones, Liv Hill, Adam Long. Nad. 40 min.