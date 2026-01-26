TV namig: Finska drama po resničnih dogodkih

Nikoli sami

TV SLO 1 v ponedeljek, 26.1., ob 23.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Finska zgodovinska drama, posneta po resničnih dogodkih, se odvija v Helsinkih, leta 1942.

Finsko-judovski poslovnež Abraham Stiller (1885–1972) poskuša uporabiti vsa svoja sredstva, da bi rešil Jude pred ujetjem s strani Gestapa, istočasno pa se trudi zaščititi finske Jude tudi pred deportacijo. Osem judovskih beguncev so deportirali v Nemčijo, preživel je le Georg Kollmann. Leta 1972 ostarelega Stillerja obišče mlada novinarka, ki bi rada izvedela več o dogodkih med vojno. V Tel Avivu najde Georga Kollmanna, ki ima za Stillerja posebno darilo.

Ei Koskaan Yksin. Fin., 2024. Režija: Klaus Härö. Igrajo: Satu Tuuli Karhu, Ville Virtanen, Ragnar Halmann, Oskar Kröönström, Oleg Zheludkov. Drama. 90 min.