TV namig: Francoska depeša, ko novinarstvo postane filmska umetnost

Francoska depeša

HBO v soboto, 18. 10., ob 20.00

The French Dispatch. ZDA, 2021. Režija: Wes Anderson. Igrajo: Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Bill Murray. Komična drama. 110 min.

Ob smrti priljubljenega urednika Arthurja Howitzerja ml. se osebje The French Dispatch, ameriške revije s sedežem v francoskem mestu Ennui-sur-Blasé, zbere, da bi napisalo nekrolog. Spomini na urednika se prelijejo v tri zgodbe: o umetniku, ki je obsojen na zaradi dvojnega umora, o študentskih nemirih in zgodba o ugrabitelju, ki ga je razkrinkal šef kuhinje.

Francoska depeša je najbolj »wesandersonovski« film, ki ga je ta režiser doslej posnel. Z njim je uspešno izpilil svoj slog, ki izstopa tako po vizualno-zvočni podobi kot pripovedni plati, po kateri film z vinjetnimi pripovedmi nevsakdanjih, markantnih in brez izjeme trmasto svojeglavih protagonistov predstavi skorajda pravljičen in zagoneten svet, v katerem 1 + 1 ni zmeraj 2, je pa to vsekakor razloženo in zapisano na prismuknjeno všečen način. Poplava zvezdniškega talenta navduši, kakor tudi izpiljena scenografija in glasba, seveda pa gre pri slogovno v tako skrajnost izpiljeni predstavi tudi za vprašanje osebnih preferenc. Francoska depeša je vsekakor nekaj drugačnega.

Vikendova ocena: 4 (od 5)