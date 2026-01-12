TV namig: Edini Čeh, ki je rekel ne Brežnjevu

Mož, ki je stal na poti

TV SLO 1 v ponedeljek, 12. 1., ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (of 5)

Film prikazuje resnične dogodke, povezane z junaštvom Františka Kriegla, moža, ki je kljuboval sovjetskemu imperiju.

Zdravnik in politik František Kriegel, junak praške pomladi, ki se je začela januarja 1968, je bil v noči na 21. avgust aretiran ter skupaj s petimi voditelji partije in države (Dubček, Cerník, Smrkovský, Spacek, Simon) odpeljan v Moskvo. Bil je edini češkoslovaški politik, ki se je v moskovskem ujetništvu uprl Brežnjevu, kljub grožnji likvidacije. In bil je edini, ki ni podpisal t. i. moskovskega protokola.

Gre za dokument, ki je pomenil soglasje z okupacijo Češkoslovaške leta 1968, kateri so sledile odprava reform, uvedba cenzure in namestitev enot Varšavskega pakta na ozemlju Českoslovaške. Zasedba se je končala šele z žametno revolucijo leta 1989.

Ponovitev filma bo v torek ob 22.25 na TV SLO 2.

Muž, který stál v cestě. Češ., 2023. Režija: Petr Nikolaev. Igrajo: Tomás Töpfer, Adrian Jastraban, Daniel Heriban, Alois Svehlík, Zuzana Mauréry. Drama. 120 min.