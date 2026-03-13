TV namig: Grozil je drugi Černobil, 50 pa jih je ostalo

Fukušima: Jedrska mora

TV SLO 2 v petek, 13. 3., ob 21.05

Marca 2011 je Japonsko stresel najmočnejši potres v zadnjem tisočletju. Nastal je orjaški cunami, ki se je prelil čez desetmetrski valobran jedrske elektrarne Fukušima. Grozilo je, da bo radioaktivno onesnaženje še desetkrat hujše kot v Černobilu.

Dokumentarna oddaja je narejena kot natančna kronika te nepredstavljive nesreče. V njej se pričevanja skupine Fukušima 50, petdeseterice inženirjev, tehnikov in gasilcev, ki so v zaščitnih oblekah vztrajali v elektrarni, ter izjave strokovnjakov in politikov prepletajo z osupljivimi arhivskimi posnetki.

To je nepozabna zgodba o boju za preživetje in iznajdljivosti ter hkrati svarilo in poklon človeški vzdržljivosti in žrtvovanju.

Fukushima: A Nuclear Nightmare. VB, 2026. Režija: James Jones, Megumi Inman. Dokumentarni film. 95 min.