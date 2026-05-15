TV namig: Namesto, da bi priznali napako, so jih obtožili kraje

G. Bates proti Pošti – resnična zgodba

Leta 1999 je britanska pošta vpeljala nov informacijski sistem, Horizon. Ta je imel napake – ki jih je podjetje Fujitsu skrivalo pred javnostjo –, zato je imelo ogromno najemnikov poštnih poslovalnic izgube. Čeprav so nekateri najemniki pošt opozarjali, da sistem ne deluje pravilno, jim ni nihče prisluhnil.

Šlo je celo dlje: pošta jih je tožila zaradi računovodske poneverbe. Več kot 900 poštnih najemnikov se je znašlo na zatožni klopi zaradi kraje in goljufije. Več sto jih je bilo obsojenih, mnogi med njimi so pristali v zaporu. A nekateri, med njimi Alan Bates, se niso vdali. Odločeni so bili dokazati, da Pošta nima prav.

Po večletnem trudu so najemniki poštnih poslovalnic dosegli pravico in sodišče je njihove obsodbe razveljavilo. Toda v tej kalvariji je veliko najemnikov obubožalo ali celo naredilo samomor.

Mr Bates vs the Post Office: The Real Story. VB, 2023. Režija: Clare Richards. Dok. odd. 55 min.