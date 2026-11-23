G. Bates proti Pošti

TV SLO 2 v ponedeljek, 23. 11., ob 18.00

Nadaljevanka je posneta po resničnih dogodkih in prikaže eno največjih sodnih zablod v britanski pravni zgodovini, v katero so bili po krivici vpleteni številni najemniki poštnih poslovalnic. Med letoma 1999 in 2015 je Pošta okrivila 3500 najemnikov, 700 jih je bilo spoznanih za krive, 236 jih je moralo v zapor, štirje so naredili samomor.

Številnim najemnikom poštnih poslovalnic je dnevni obračun prometa, ki so ga naredili s pomočjo Fujitsovega računalniškega sistema Horizon, prikazal manko. V resnici je bila težava prav v računalniškem sistemu, za kar so odgovorni vedeli, a so to skušali prikriti.

Alan Bates (Toby Jones) je najemnik poštne poslovalnice, ki ima težave z novim računalniškim sistemom, ki ves čas prikazuje poslovno izgubo. Ker Alan ne prizna napake in krivi novi sistem Horizon, ostane brez službe in z ženo se preselita na deželo. Toda Alan je odločen, da se bo boril in dokazal, da je nedolžen. Postal je pobudnik in vodja kampanje, ki je povezala ljudi z enako usodo.

Ko je serija prvič prišla na spored, je zbudila tako ogorčenje prebivalstva, da je vlada v samo nekaj dneh sprejela nov zakon, ki je izničil vse krivične obsodbe.

Serija bo na sporedu vsak dan, v petek pa bo na sporedu še dokumentarni film o škandalu.

Mr. Bates Vs The Post Office. VB, 2023. 1/4. Režija: James Strong. Igrajo: Toby Jones, Alex Jennings, Lia Williams, Monica Dolan. Nad. 55 min.