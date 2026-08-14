TV namig: Gala večer slovenske popevke na Ptuju 2026

Gala večer slovenske popevke na Ptuju 2026

TV SLO 1 v petek, 14. avgusta, ob 20.00

To je koncert, posvečen slovenski popevki in drugim izjemnim skladbam iz bogate zakladnice slovenske zabavne glasbe.

Ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Banda RTV Slovenija so pod vodstvom Tadeja Tomšiča nastopili priznani solisti, med njimi Maja Keuc, Lea Likar Praznik, Saša Lešnjek, Klemen Slakonja, Nuška Drašček, Andraž Hribar, Veronika Strnad in posebni gost Tomaž Domicelj. Program je združil dela, ki so skozi desetletja oblikovala slovensko glasbeno prepoznavnost, v novih orkestrskih aranžmajih in izvedbah.

Slo., 2026. Konc. 125 min.