TV namig: Genialna prijateljica in njeno sklepno dejanje

Genialna prijateljica

TV SLO 1 v nedeljo, 16. 11., ob 20.40

Četrta in hkrati zadnja sezona serije Genialna prijateljica nosi podnaslov O izgubljeni deklici. Serija je posneta po istoimenskih uspešnicah Elene Ferrante in kronološko spremlja prijateljici Lilo in Eleno, ki sta odraščali v Neaplju v začetku petdesetih let 20. stoletja, konča pa se, ko sta glavni junakinji na pragu svojih šestdesetih let.

Poleg prikaza socialnih razmer na italijanskem jugu je tokrat poudarek na materinstvu in karieri glavnih junakinj. Obe imata otroke že iz prejšnjih zvez in obe sta ponovno noseči. Predvsem Eleno skrb za otroke obremenjuje, saj ji primanjkuje časa in volje za pisanje. Za Lilo, ki Neaplja v nasprotju z Eleno ni nikoli zapustila, je vzgoja otrok v mestu, v katerem vladata korupcija in mafija, pogosto težavna. Kljub temu bistra in uporna Lila, ki je končala le pet razredov osnovne šole, odpre računalniško podjetje, se postavi po robu kriminalcem in se glasno bori za pravice malega človeka, izobražena Elena pa je po ločitvi nekako ujeta v razmerje z ženskarjem Ninom in ves čas išče potrditev pri ljudeh, ki so ji (bili) blizu.

L'amica geniale. Ita., 2024. 1/10. Režija: Laura Bispuri. Igrajo: Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, Fabrizio Gifuni, Annarita Vitolo, Pier Giorgio Bellocchio, Daria Deflorian. Nadaljevanka. 65 min.