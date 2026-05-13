TV namig: Zgodba deklice, ujete v smrtonosni pasti

Glas Hind Radžab

TV SLO 1 v sredo, 13. 5., ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Pretresljiv human film je realistična rekonstrukcija uboja šestletne punčke v Gazi skozi oči medicinske ekipe, ki je poskušala organizirati njeno rešitev. Film je prejel veliko nagrado žirije v Benetkah in nominacijo za oskarja za najboljši mednarodni film.

29. januarja 2024 prostovoljci palestinskega Rdečega polmeseca v klicnem centru prejmejo klic v sili. Šestletna deklica je med izraelskim obstreljevanjem v Gazi ostala ujeta v avtomobilu. Kot izvedo reševalci, so v avtu tudi člani njene družine, ki po njenih besedah okrvavljeni »spijo«. Predana ekipa poskuša po telefonski zvezi storiti vse, da bi deklico obdržala na liniji in jo prepričala, naj se še naprej skriva v avtomobilu. Uspejo jo pomiriti in deklica jih uboga.

Vendar se pojavijo druge težave. Ministrstvo za zdravje reševalnemu vozilu ne more zagotoviti varnega prehoda, saj bi bilo lahko ogroženo življenje zdravniške ekipe. Začne se napeta igra s časom ...

Sawt Hind Rajab. Kopr., 2025. Režija: Kaouther Ben Hania. Igrajo: Saja Kilani, Motaz Malhees, Amer Hlehel, Clara Khoury. Drama. 85 min.