TV namig: Od potresa do preporoda in nečloveških razmer

Globus: Sijaj in sence Furlanije - Julijske krajine

TV SLO 1 v torek, 18. 8., ob 21.35

V Furlaniji - Julijski krajini letos mineva 50 let od potresa, ki je zaznamoval usode na tisoče prebivalcev, a hkrati spodbudil preporod dežele.

Pomoč nekdanje Jugoslavije je utrdila odnose med sosednjima narodoma in pozitivno vplivala na položaj slovenske narodne skupnosti. A solidarnost v družbi vse bolj izginja. Italija je zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu že oktobra leta 2023 vrnila nadzor na meje.

Geopolitična kriza pa prinaša izzive tudi slovenskim podjetnikom. Ti se že 80 let povezujejo v Slovenskem deželnem gospodarskem združenju. Največ priložnosti trenutno ponuja turizem. Ta panoga dosega velik uspeh.

Po boljši prihodnosti pa hrepenijo tudi migranti. V Trstu, na koncu balkanske poti, jih namesto sanj pričakajo nečloveške razmere.

Slo., 2026. Avtorica oddaje: Špela Lenardič. Inf. odd. 30 min.