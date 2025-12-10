  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    TV namig: Lahko samohranilke rešijo gorsko vasico?

    Gorska vasi se prazni, trgovine in gostilne zapirajo, šoli grozi ukinitev, ker ni več dovolj otrok. Sliši se kot težava iz Slovenije, a tokrat prihaja iz Francije.
    Koemdija v kateri župan dobi nenavadno idejo za rešitev kraja. FOTO: TVS
    Galerija
    Koemdija v kateri župan dobi nenavadno idejo za rešitev kraja. FOTO: TVS
    V. K.
    10. 12. 2025 | 05:00
    1:41
    A+A-

    Gospod župan

    TV SLO 1 v sredo, 10. 12., bo 20.05

    Vikendova ocena: 4 (od 5)

    Župan majhne gorske vasice ob vznožju Mont-Blanca Paul Barral se bori za ohranitev življenja v vasi. Naselju preti izumrtje, kakor veliko gorskim vasem v današnjem času. Z županom tudi ostali vaščani računajo na prihodek z oddajanjem prelepih hotelskih apartmajev s čudovitimi razgledi gora turistom. Toda načrt pade v vodo in namesto turistov se prva prikaže Joe-Lynn, pevka z dvema otrokoma, ki se komaj prebija skozi življenje, saj beži pred nasilnim nekdanjim partnerjem.

    Njen prihod vnese nemir v sicer mirno vasico, župana pa navda z odločnostjo in smelostjo, da poišče drugačno rešitev brez primere za vrnitev življenja na zapuščeno ozemlje ...

    Monsieur le maire. Fr., 2023. Režija: Karine Blanc. Igrajo: Clovis Cornillac, Eye Haidara, Laurence Côte, Jean-Pierre Martins, Sophie Guillemin. Komedija. 105 min. 

    Novice  |  Slovenija
    V ZDA Slovenija pošilja četrtega veleposlanika v petih letih

    Že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored predčasno končuje svoj mandat.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 05:00
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Koper

    Podjetje Grafist ponuja občini nenavadno menjavo

    Povpraševanje na trgu je zelo veliko, vse, kar zgradijo, je vnaprej prodano. Parcel pa zmanjkuje.
    Boris Šuligoj 9. 12. 2025 | 05:00
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nepremičnine

    Trideset tisočakov za kvadrat stanovanja na smučišču? In luksuzna so še dražja

    V zadnjih dveh desetletjih so se povprečne cene nepremičnin v smučarskih središčih povečale za 150 odstotkov, najbolj v ZDA, Franciji in Švici.
    Staš Ivanc 9. 12. 2025 | 12:27
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Danes so tveganjem izpostavljene tudi najbolj napredne digitalne rešitve

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    TV namigiGospod župankomedija

    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Zgodbe držav, ki jih več ni

    Ahmed Burić: Novinar in glasbenik je izdal drugi album Valceri iz Translajtanije
    Zdenko Matoz 10. 12. 2025 | 06:00
    Markomentar

    Tudi tako gre lahko

    Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Marko Kočevar 10. 12. 2025 | 05:55
    Delova osebnost leta 2025

    Tom Potokar: Človek, ki je videl vse. Zato ve, kaj govori

    Tom Potokar je plastični kirurg slovenskih korenin, ki je obiskal številna vojna območja, nazadnje genocid v Gazi.
    Aljaž Vrabec 10. 12. 2025 | 05:00
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Mesto za avtobusno šipo

    Vsako daljnosežno gradbeno odločitev bi morali preveriti z vprašanjem: kako bo investicija izboljšala življenja ljudi, ki se po mestu vozijo z avtobusom?
    Miloš Kosec 10. 12. 2025 | 05:00
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Za svobodo in javno varnost ni pogubna le represija

    Javna varnost je stvar demokratične kulture in javnega nadzora nad represivnim delovanjem države z brezpogojno zahtevo po varstvu človekovih pravic.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Delova osebnost leta 2025

    Tom Potokar: Človek, ki je videl vse. Zato ve, kaj govori

    Tom Potokar je plastični kirurg slovenskih korenin, ki je obiskal številna vojna območja, nazadnje genocid v Gazi.
    Aljaž Vrabec 10. 12. 2025 | 05:00
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Mesto za avtobusno šipo

    Vsako daljnosežno gradbeno odločitev bi morali preveriti z vprašanjem: kako bo investicija izboljšala življenja ljudi, ki se po mestu vozijo z avtobusom?
    Miloš Kosec 10. 12. 2025 | 05:00
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Za svobodo in javno varnost ni pogubna le represija

    Javna varnost je stvar demokratične kulture in javnega nadzora nad represivnim delovanjem države z brezpogojno zahtevo po varstvu človekovih pravic.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: So vse naredili po protokolu? Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Novice  |  Znanoteh
    TEHNOLOGIJA

    Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:50
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    Kateri izgovor je vaš?

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kdo stoji za slovenskim superračunalnikom?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
