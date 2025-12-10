TV namig: Lahko samohranilke rešijo gorsko vasico?

Gospod župan

TV SLO 1 v sredo, 10. 12., bo 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Župan majhne gorske vasice ob vznožju Mont-Blanca Paul Barral se bori za ohranitev življenja v vasi. Naselju preti izumrtje, kakor veliko gorskim vasem v današnjem času. Z županom tudi ostali vaščani računajo na prihodek z oddajanjem prelepih hotelskih apartmajev s čudovitimi razgledi gora turistom. Toda načrt pade v vodo in namesto turistov se prva prikaže Joe-Lynn, pevka z dvema otrokoma, ki se komaj prebija skozi življenje, saj beži pred nasilnim nekdanjim partnerjem.

Njen prihod vnese nemir v sicer mirno vasico, župana pa navda z odločnostjo in smelostjo, da poišče drugačno rešitev brez primere za vrnitev življenja na zapuščeno ozemlje ...

Monsieur le maire. Fr., 2023. Režija: Karine Blanc. Igrajo: Clovis Cornillac, Eye Haidara, Laurence Côte, Jean-Pierre Martins, Sophie Guillemin. Komedija. 105 min.