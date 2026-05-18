TV namig: Otroci niso v redu

Gospodar muh

HBO v ponedeljek, 18. 5., ob 20.00

Gospodar muh (v izvirniku Lord of the Flies) je kultni roman, ki ga je leta 1954 napisal angleški pisatelj in nobelovec William Golding. V njem analizira človeško naravo in njeno nagnjenost k zlu, hkrati pa prikaže krhkost naše civlizacije. Po več filmskih priredbah zdaj na spored prihaja televizijska v obliki štiridelne miniserije.

Zgodba spremlja skupino britanskih šolarjev, ki po letalski nesreči ostanejo ujeti na zapuščenem tropskem otoku sredi Tihega oceana brez odraslih. Fantje sprva poskušajo vzpostaviti demokratičen red in pravila, pri čemer si za vodjo izberejo razumnega Ralpha, ki mu pomaga inteligentni Piggy.

Resnični dečki brodolomci Leta 1965 je šest najstnikov iz Tonge, starih med 13 in 16 let, po brodolomu pristalo na samotnem otoku. A za razliko od Goldingovega romana so fantje takoj sklenili pakt o sodelovanju in si razdelili naloge: ves čas so vzdrževali ogenj, zgradili so si zavetje, uredili celo nekakšen fitnes ter si pomagali ob poškodbah, kot je bil zlom noge. Po dolgih 15 mesecih izolacije jih je septembra 1966 povsem naključno rešil avstralski kapitan Peter Warner, njihova resnična zgodba pa je postala svetovni simbol človeške solidarnosti in prijateljstva.

Kmalu pa se med njimi vname boj za oblast, ko se Jack odcepi in ustanovi svojo skupino lovcev, ki se raje prepušča divjaštvu in nasilnim obredom. Strah pred skrivnostno »zverjo«, ki naj bi prežala v džungli, še dodatno razplamti paranojo in hitro spodkoplje krhke temelje civiliziranosti.

Lord of the Flies. VB, 2026. 1/4. Režija: Marc Munden. Igrajo: Winston Sawyers, Lox Pratt, David McKenna, Ike Talbut, Thomas Connor. Nad. 60 min.