TV namig: Kaj je skupnega ljubljanskim odvisnikom?

Gram srca

TV SLO 2 v torek, 3. 3., ob 21.25

Ustvarjalci dokumentarnega filma Gram srca so vstopili v svet odvisnosti in na ulicah Ljubljane spremljali odvisnike, ki so v intervjujih izpovedali lastno doživljanje škodljivih posledic uporabe drog: izgubo doma, razbite in uničene družine, odvzeme otrok, prostitucija, okužbe s HIV, fizično nasilje in alkoholizem.

»Spoznal sem raznorazne odvisnike. Skoraj vsem je skupna ena stvar. Pomanjkanje topline in varnosti v otroštvu. Ostala je luknja, ki jo skušajo zafilati. In jo filajo, filajo in filajo. A se nikakor ne pusti zafilati. Z nobenim gramom,« pravi režiser Jan Cvitkovič.

Dokumentarec Gram srca je zmagovalec 25. Festivala neodvisnega filma. Pred filmom bo ob 21.00 na sporedu še pogovor z naslovom Samo gram srca, v katerem ne iščejo krivcev, temveč poskušajo razumeti, kako zapolniti praznino, ki jo je pustilo pomanjkanje ljubezni v otroštvu.

Slo., 2024. Režija: Jan Cvitkovič. Dokumentarna oddaja. 65 min.