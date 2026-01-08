TV namig: Kdo v resnici plačuje vašo poceni zelenjavo?

Grenki plodovi – izkoriščanje na poljih Evrope

TV SLO 1 v četrtek, 8. 1., ob 21.15

Vse leto uživamo poceni sadje in zelenjavo iz trgovin, toda kakšne so delovne razmere za ljudi, ki te plodove obirajo za nas?

Ustvarjalci dokumentarne oddaje sledijo sadju in zelenjavi iz naših nakupovalnih vozičkov do kmetijskih zemljišč po Evropi in razkrivajo sistematično izkoriščanje delavcev, zlasti migrantov.

Kako deluje sistem pridelave ter dobavnih verig pri oskrbi s sadjem in zelenjavo? Kakšni so dejanski stroški pridelkov, ki jih kupujemo? Koliko naj stane kilogram paradižnika brez izkoriščanja delavcev?

Oddaja ne raziskuje le težav, temveč preučuje tudi morebitne alternative ter vključuje pogovore s kmeti, ki so zavezani pridelavi sadja in zelenjave brez izkoriščanja svojih kmetijskih delavcev.

Bittere Früchte - Ausbeutung auf Europas Feldern. Nem./Fr., 2024.Režija: Marcus Zah. Dokumentarna oddaja. 50 min.