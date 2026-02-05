TV namig: Gucci – razkošje, škandali in naslada

Gucci – razkošje, škandali in naslada

TV SLO 1 v četrtek, 5. 2., ob 21.15

Dokumentarna oddaja razkrije dih jemajočo sago modne hiše, stare več kot stoletje, ki je še vedno na vrhuncu ustvarjalne moči.

Družino Gucci, ki je podjetje ustanovila leta 1921, so od nekdaj spremljali konflikti, škandali, spletke in celo senca umora. A modna hiša se je vedno znala prilagoditi času, zato je hitro postala svetovno priznana znamka s slavnimi oblikovalci na čelu. Mednje sodi predvsem oblikovalec Tom Ford s provokativno estetiko seksi glamurja, pa tudi Alessandro Michele, ki je vnesel eklektičen, retro slog. Gucci je danes simbol luksuza, ustvarjalnosti in kulturna ikona.

Gucci: luxe, drame et volupté. Fr., 2025. Režija: Olivier Nicklaus. Dokumentarna oddaja. 55 min.