TV namig: Veste, zakaj ima Eifflov stolp obliko črke A?

Eiffel

TV SLO 1 v sredo, 29. 7., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Zgodovinska biografska drama in romanca je delno posneta po resničnih dogodkih. Francoska vlada je Gustava Eiffla, spoštovanega inženirja in graditelja jeklenih mostov, prosila, da bi si zamislil kakšno skulpturo ali spomenik, skratka kaj spektakularnega za svetovno razstavo v Parizu leta 1889.

Eiffel je imel v mislih samo pariški metro, dokler mu ni življenjske poti prekrižala skrivnostna ženska Adrienne, ki je razburkala njegova čustva prav med snovanjem pariškega stolpa. Tudi ona bi bila lahko razlog za to, da ima Eifflov stolp obliko črke A. Med gradnjo so se gradbeniki in inženirji srečevali z različnimi tehničnimi zapleti, ki jih film lepo povzame in doda k verodostojnemu prikazu Pariza v času »fin de siècla«.

Eiffel. Fr., 2021. Režija: Martin Bourboulon. Igrajo: Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps, Armande Boulanger, Bruno Raffaelli. Drama. 110 min.