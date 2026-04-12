TV namig: Zgodba o ljubezni, ki je ogrozila norveško monarhijo

Harald in Sonja: Iz vrst ljudstva

Zgodba o veliki ljubezni, ki je skoraj ogrozila norveško monarhijo.

Norveški prestolonaslednik Harald leta 1959 konča šolanje na vojaški akademiji. V javnosti ni preveč priljubljen, saj je plah in zadržan, a že od otroštva ga spremlja zvest krog prijateljev, saj je na željo pokojne matere obiskoval navadno osnovno šolo. Na prijateljevi zabavi spozna nadobudno Oselčanko Sonjo Haraldsen, ki je pred kratkim izgubila očeta, in se zaljubi vanjo. Medtem ko ga oče poskuša seznaniti s primernimi princesami za poroko, se med novima znancema začne odvijati romanca. Slednjo pa hitro opazijo obrekljivi časopisi in zastavijo neprijetno vprašanje: »Kdo je ta ženska?«

Sonjina mama je Haralda lepo sprejela, nasprotno pa kralj Olav noče o Sonji slišati nič, čeprav o mladem paru pišejo že vsi časopisi. Harald je razpet med brezkompromisnim očetom in Sonjo, ki po devetih letih zveze želi vedeti, ali je pred njima skupna prihodnost. Po dolgotrajnem oklevanju Harald očetu vendarle postavi ultimat. Olav, ki še vedno ni prebolel smrti ljubljene soproge Märthe, vendarle popusti. A ker ne želi ogroziti monarhije, za soglasje glede poroke Haralda in Sonje prosi tudi takratni politični vrh.

Harald og Sonja. Nor., 2025. 1/4. Režija: Vibeke Idsøe. Igrajo: Anders Baasmo, Sindre Strand Offerdal, Gina Gørvell, Anneke von der Lippe. Nadaljevanka. 70 min.