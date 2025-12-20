TV namig: Profesorica književnosti, ki se vtika v policijske primere

Harry Wild

Pop TV v soboto, 20. 12., ob 10.00

Upokojena profesorica književnosti Harriet »Harry« Wild (Jane Seymour) se ne more upreti vmešavanju v primere, ki jih preiskuje njen sin Charlie, policist. Potem ko jo oropajo, se Harry preseli k Charlieju in odkrije, da je njegov primer povezan z literaturo.

Zanimivost Jane Seymour se je rodila kot Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg in si ime spremenila v 60. letih. Resnična Jane Seymour je bila sicer tretja žena kralja Henrika VIII.

Po nepričakovanem srečanju z mladim tatom Fergusom Reidom (Rohan Nedd) odkrije talent za razreševanje zločinov. Z ostrim umom in poznavanjem klasične literature začne pomagati policiji pri zapletenih umorih. Njena nekonvencionalna metoda pogosto trči ob uradne postopke, a ravno to jo vodi do resnice. Serija združuje kriminalno uganko, humor in nenavadno detektivsko dvojico.

Harry Wild. VB, 2022. 1. sezona. 1 in 2/8. Režija: Ronan Burke. Igrajo: Jane Seymour, Rohan Nedd, Stuart Graham, Kevin Ryan. Nanizanka. 65 min.