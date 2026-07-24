TV namig: Igralka, ki se že 60 let zoperstavlja seksizmu

Helen Mirren, kraljevska igralka

TV SLO 1 v petek, ob 22.55

Helen Mirren je legendarna gledališka igralka ter neprekosljiva televizijska in filmska zvezda, ki je osvojila tudi vse najvišje nagrade v Združenem kraljestvu in ZDA, oskarja, štiri bafte, tri zlate globuse, pet emmyjev in tonyja.

Dokumentarec spremlja njene začetke v klasičnem gledališču, kjer je že kot mlada igralka nastopala v Shakespearovih delih ter razvila samozavesten in neodvisen igralski slog. Arhivski posnetki in intervjuji pokažejo, kako se je upirala omejujočim pričakovanjem, seksizmu in podobi spolnega simbola, ki so ji jo pogosto vsiljevali mediji.

Posebna pozornost je namenjena njenim upodobitvam močnih in zapletenih žensk, od policijske inšpektorice v seriji Glavni osumljenec do britanske monarhinje v filmu Kraljica. Film oriše tudi njen dolgoletni boj za zahtevnejše ženske vloge ter svobodo pri izbiranju umetniških izzivov. Helen Mirren skozi lastne izjave, filmske prizore in arhivske materiale sama pripoveduje zgodbo o karieri, ki jo zaznamujejo odločnost, duhovitost in izrazita osebna drža.

Helen Mirren, une actrice royale. Fr., 2023. Režija: Nicolas Maupied. Dok. odd. 55 min.