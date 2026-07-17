TV namig: Brad Pitt je hiter kot strel

Hiter kot strel

Kanal A v petek, 17. 7., ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Glavni lik je Ladybug (v prevodu Pikapolonca), ki ga igra Brad Pitt. Ladybug je plačani morilec, ki je imel v preteklosti veliko smole in se je po seriji nesrečnih dogodkov odločil, da bo svoje delo opravljal mirno in brez nasilja. Vendar pa ima usoda zanj drugačne načrte.

Njegova na videz preprosta naloga ga popelje na najhitrejši vlak na svetu, ki vozi skozi sodobno Japonsko. Njegova naloga je, da ukrade kovček, poln denarja, in z njim izstopi na naslednji postaji.

Naloga se hitro zaplete, ko Ladybug ugotovi, da na istem vlaku ni edini morilec. Vlak je poln smrtonosnih plačancev z vsega sveta, ki imajo vsak svoje, a med seboj povezane in pogosto nasprotujoče si cilje. Med vožnjo od Tokia proti Kjotu se začne niz spopadov, nepričakovanih zavezništev in humornih zapletov.

Film združuje dinamične akcijske prizore z izrazito stilizirano režijo, hitrim tempom in obilico črnega humorja.

Bullet Train. ZDA, 2022. Režija: David Leitch. Igrajo: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji. Akc. film. 145 min.