TV namig: Hitlerjeva zadnja obramba – zadnji, a izjemno krvavi spopadi

Hitlerjeva zadnja obramba

National Geographic v torek, 22. 9., ob 22.00

Šesta sezona spremlja zadnje in pogosto izjemno krvave spopade druge svetovne vojne, ko se zavezniške sile po izkrcanju v Normandiji prebijajo proti Nemčiji.

Ameriški kapitan Matt Urban se med operacijo Cobra kljub hudim ranam vrne na bojišče in pomaga voditi napad skozi normandijsko pokrajino. Kanadski polk Black Watch se medtem znajde v katastrofalnem spopadu z dobro utrjenimi nemškimi silami, medtem ko britanske enote ob Seni poskušajo vzpostaviti ključno mostišče.

Sezona predstavi tudi nevarno reševanje ranjenih vojakov, boj ameriških padalcev za mostove pri Nijmegenu med operacijo Market Garden ter obrambo strateškega gorskega položaja v Italiji.

Poznejše epizode se preselijo v smrtonosni Hürtgenski gozd, kjer vojake čakajo mine, bunkerji in zasede, ter v severno Italijo, kjer posebna komando enota izvede tvegan nočni napad.

Tako kot prejšnje sezone tudi šesta združuje zgodovinska dejstva, pričevanja in igrane rekonstrukcije ter se osredotoča predvsem na izkušnje posameznih vojakov v zadnjih mesecih vojne.

Hitler's Last Stand. Koprod., 2026. 6. sezona. 1/8. Režija: Ian Herring. Dok. serija. 60 min.