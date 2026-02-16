TV namig: Ko se je Sandra zares zares zaljubila v Keanuja

Hitrost

Kanal A v ponedeljek, 16. 2., ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Akcijski triler s Keanujem Reevesom in Sandro Bullock še danes slovi kot eden najboljših klasičnih akcijskih filmov.

Ponoreli kriminalec Howard Payne (Dennis Hopper) v avtobus nastavi bombo, ki bo eksplodirala, če bo hitrost vozila padla pod 80 kilometrov na uro, če bo kateri od potnikov skušal izstopiti ali če mu oblasti ne bodo izplačale visoke odkupnine. Policija v boj s Howardom pošlje strokovnjaka za eksplozive Jacka (Reeves), ki mora potnike in nenazadnje tudi sebe rešiti pred gotovo smrtjo. Jacku je v veliko pomoč voznica avtobusa Annie (Bullock), s katero poskušata prelisičiti Payna.

Ob 30-letnici filma je Sandra Bullock priznala, da je bila med snemanjem močno zaljubljena v Keanuja Reevesa, a mu tega ni nikdar povedala. Očaral jo je s svojo »prijazno« in »skrbno« naravo in ob njem se je med snemanjem počutila izjemno sproščeno in varno. Ko so omenjali možnost novega nadaljevanja filma, je rekla, da upa, da bosta pred smrtjo skupaj posnela vsaj še en film.

Speed. ZDA, 1994. Režija: Jan de Bont. Igrajo: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels. Akc. film. 150 min.