TV namig: Kaj se zgodi, če poješ res grdo?

Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo

TV SLO 1 v sredo, 28. 10., ob 20.05

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V vasici sredi odročnega Prekmurja živi Ida, nadobudna in zvedava desetletnica. Prepričana je, da lahko smrt njene bolehne stare mame Agice prepreči le angelsko petje, ki odmeva po bližnjem pokopališču, zato se odloči, da se bo pridružila šolskemu pevskemu zboru – čeprav je sama popolnoma brez posluha.

Film sta režiserka Ester Ivakič in scenaristka Nika Jurman spisali na podlagi zbirke zgodb Suzane Tratnik. Nenavaden naslov pa se je utrnil režiserki, ko si je predstav­ljala, kako bodo prebivalci sveta tega filma govorili o Idi čez mnoga leta, ko Ide že dolgo več ne bo.

Na nedavno končanem Festivalu slovenskega filma je Ida osvojila vesno za najboljši celovečerni film, ob tem pa še vesne za stransko moško vlogo (Matej Puc), najboljšo izvirno glasbo in zvok.

Slo., 2025. Režija: Ester Ivakič. Igrajo: Lana Marić, Liza Muršič, Judita Franković Brdar, Matej Puc, Milena Stropnik. Drama. 110 min.