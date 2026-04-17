TV namig: Ikea, res okolju prijazna družba?

Ikea – gospodarica gozdov

TV SLO 2 v petek, 17. aprila, ob 20.00

Ikea je vodilni svetovni proizvajalec pohištva. Da bi prodajal svoje izdelke po vsem svetu, ta švedski velikan vsako leto porabi 20 milijonov kubičnih metrov lesa. To pomeni eno drevo vsaki dve sekundi. Podjetje s prometom 46 milijard evrov se sicer oglašuje kot odgovorna, okolju prijazna družba, vendar je resničnost drugačna.

Avtorji oddaje so več kot leto dni z mednarodno preiskavo sledili Ikeini proizvodni verigi od švedskih gozdov in brazilskih plantaž do obal Nove Zelandije ter prostranih območij Poljske in Romunije. Oddaja razkriva povezave med pohištveno multinacionalko in intenzivnim, nenadzorovanim izkoriščanjem lesa.

Ikea, le seigneur des forêts. Fr., 2023. Režija: Xavier Deleu. Dok. odd. 60 min.