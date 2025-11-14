TV namig: Zakaj nas Ime rože še vedno straši?

Ime rože

TV SLO 1 v petek, 14. 11., ob 23.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Severna Italija, leto 1327. Benediktinski samostan, ki bo na prošnjo frančiškanov v kratkem gostil cerkveni zbor, je pretresla smrt enega izmed menihov. Viljem iz Baskervilla (Sean Connery), spoštovani frančiškanski menih, ki v samostan prispe med prvimi, začne z mladim pomočnikom Adsonom (zelo mladi Christian Slater) raziskovati ozadje nepojasnjene smrti.

Sprva meni, da gre za samomor. Ko pa je trupel vse več in spregovorijo prve priče, postane jasno, da gre za žrtve, ki so si drznile brati »prepovedano knjigo«. Gre za Aristotelovo izgubljeno delo o komediji, ki je skrito v dobro zastraženi knjižnici, eni od najbogatejših delavnic iluminiranih rokopisov v krščanskem svetu. Viljem mora razkriti resnico, še preden prispe Bernard Gui, krvoločni vodja inkvizicije.

Film, posnet po kultni knjigi Umberta Eca, osrednjo zgodbo dobro prenese na platna, tudi temačno srednjeveško vzdušje je srhljivo, seveda pa manjkajo številne podzgodbe, ki z osnovno nimajo večje povezave, a so roman povzdignile na kultno raven.

The Name of the Rose. Koprod., 1986. Režija: Jean-Jacques Annaud. Igrajo: Sean Connery, Christian Slater, Michael Lonsdale, F. Murray Abraham, Ron Perlman. Drama. 135 min.