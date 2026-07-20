TV namig: Kako okrepiti imunski sistem in kdaj odpove?

Imunski sistem – varuh našega zdravja

TV SLO 2 v ponedeljek, 20. 7., ob 20.00

Imunski sistem nas varuje pred povzročitelji bolezni, škodljivimi snovmi in malignimi spremembami celic, zato je za nas enako nepogrešljiv organ, kot so srce in pljuča. Vendar se lahko obrne tudi proti nam in nam začne škodovati.

Imunski sistem še nikoli ni bil deležen tolikšne pozornosti znanosti kot danes. V zadnjih letih, še posebej po pandemiji covida, so zdravniki in znanstveniki zbrali veliko podatkov in se dokopali do pomembnih novih spoznanj.

Ta znanstvena dokumentarna oddaja gledalcem ponuja pronicljiv pogled v človekov imunski sistem, pri čemer poskuša najti odgovore na štiri glavna vprašanja. Kaj je imunski sistem? Kako ga lahko okrepimo? V katerih okoliščinah odpove? Kako ga lahko uporabimo za zdravljenje bolezni, kot je rak?

Unser Immunsystem - Wächter Der Gesundheit. Nem., 2024. Režija: Larissa Klinker. Dok. odd. 55 min.