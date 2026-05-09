TV namig: Živega so pokopali v krsti, Grace v dirki s časom

Inšpektor Grace

Planet TV v soboto, 9. 5., ob 20.10

Serija spremlja detektiva Royja Gracea (John Simm), izkušenega, a nekoliko odmaknjenega kriminalista iz Brightona. Njegovo življenje močno zaznamuje izginotje žene, kar ga žene v obsesivno reševanje nerazrešenih zločinov. Skupaj s partnerjem Glennom Bransonom (Richie Campbell) preiskuje zahtevne umore in zapletene kriminalne primere, pri katerih se osebne tragedije pogosto prepletajo z nasilnimi zločini.

Serija temelji na romanih Petra Jamesa in stavi na realistično policijsko delo, počasno stopnjevanje napetosti ter močno psihološko ozadje glavnega junaka. V ospredju niso le kriminalni primeri, temveč tudi čustvene posledice, ki jih delo pušča na policistih.

Prva epizoda se začne z izginotjem uspešnega nepremičninskega podjetnika Michaela Harrisona, ki med fantovščino skrivnostno izgine brez sledu. Njegovi prijatelji so pripravili nevarno potegavščino – živega ga zakopljejo v krsto nekje v gozdu, pri čemer naj bi ga po kratkem času izkopali. Toda kmalu po tem se zgodi huda prometna nesreča, v kateri skoraj vsi udeleženci fantovščine umrejo, zato nihče več ne ve natančno, kje je Michael pokopan.

Grace. VB, 2021. 1 sezona. 1/2. Režija: John Alexander. Igrajo: John Simm, Silas Carson, Alexander Cobb, Richie Campbell, Rakie Ayola. Nad. 120 min.