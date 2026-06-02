TV namig: Na eni strani zidu otroški smeh, na drugi kriki groze

Interesno območje

TV SLO 2 v torek, 2. 6., ob 21.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Rudolf Höss (Christian Friedel, ki smo ga lahko videli tudi v popolnoma drugačni vlogi v seriji Beli lotos) je oficir v nemški vojski v 2. svetovni vojni. Z ženo Hedwig (odlična Sandra Hüller, ki je je bila pri nas ravno v kinu v filmu Projekt Zadnje upanje) in otroki živi v idilični hiši sredi neokrnjene narave. To je popolno okolje za vzgojo otrok: tam se lahko v miru igrajo, medtem ko mati skrbi za vrt, ob koncu dneva pa se družina zbere pri večerji.

Nekaj je pri Hössovih vendarle drugače. Njihovo posestvo meji na koncentracijsko taborišče Auschwitz, kamor se Rudolf vsako jutro odpravi »v službo«. A to družine prav nič ne moti pri vsakodnevnih opravilih. Občasni streli, kriki in prah, ki ga prinese iz dimnikov, so samo bežna motnja v ozadju, ob kateri nihče ne trene z očesom.

Britanski režiser Jonathan Glazer je po predlogi istoimenskega romana Martina Amisa posnel zelo izviren film o holokavstu. Film je prejel veliko nagrada žirije na festivalu v Cannesu in bil nominiran za pet oskarjev, dva je tudi dobil – za zvok in mednarodni film.

The Zone of Interest. VB, 2023. Režija: Jonathan Glazer. Igrajo: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Ralph Herforth, Daniel Holzberg. Drama. 110 min.