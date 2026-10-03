TV namig: Duhovi so med nami. Spet.

Izganjalci duhov: Zapuščina

Kanal A v soboto, 3. oktobra, ob 20.00

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Ko se mati samohranilka Callie (Carrie Coon) z otrokoma preseli na zapuščeno kmetijo v majhnem mestu v Oklahomi, začnejo odkrivati skrivnosti iz preteklosti svoje družine. Hči Phoebe (Mckenna Grace), nadarjena in radovedna najstnica, med raziskovanjem hiše naleti na nenavadne izume in namige, povezane z nekdanjimi lovci na duhove. Njen brat Trevor (Finn Wolfhard) medtem odkrije staro opremo, ki razkrije, da je družina povezana z dogodki iz preteklosti. Pri raziskovanju jim pomaga učitelj Gary Grooberson (Paul Rudd) in otroci postopoma spoznavajo nepričakovano povezavo s prvotnimi izganjalci duhov ...

Nova izdaja Izganjalcev duhov je čisto zabavna eskapada, a v zadnji tretjini filmu žal zmanjka pare. Ko mora v razplet stlačiti še celo staro ekipo, se zdi da je vsaj pol ure filma ostalo na tleh montaže. A treba je pohvaliti 15-letno Mckenno Grace, ki dobesedno nosi film in izstopa poleg vseh slavnih soigralcev.

Ghostbusters: Afterlife. ZDA, 2021. Režija: Jason Reitman. Igrajo: Carrie Coon, Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace. Pust. film. 150 min.