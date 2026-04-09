TV namig: Zmaga države, ki ni več obstajala

Izgubljeno moštvo

Film pripoveduje zgodbo o zadnji jugoslovanski košarkarski reprezentanci in njihovemu prizadevanju za zlato medaljo na evropskem prvenstvu leta 1991, sredi političnih pretresov in bližajoče se vojne. Deluje kot psihološka študija igralcev, preizkušenj njihovega tovarištva in izjemne izkušnje pripadnosti edinstveni ekipi v športni zgodovini – edini, ki je osvojila zlato, stala na stopničkah in opazovala, kako se dviga zastava države, ki je tri dni prej nehala obstajati.

Dokumentarec gradi pripoved skozi pričevanja nekdanjih igralcev, med njimi Tonija Kukoča, Vlada Divca, Dina Rađe in Jureta Zdovca, ki vsak s svojega zornega kota osvetli napetosti tistega časa. Športni uspeh je prikazan kot nekaj veličastnega, a hkrati grenko zaznamovanega s političnim ozadjem in bližajočo se vojno. Film tako ni le zgodba o izjemni generaciji košarkarjev, temveč tudi o razpadu skupnega prostora, v katerem so odrasli in zmagovali. Rezultat je ganljiv in precej melanholičen portret moštva, ki je postalo simbol nečesa, česar ni bilo več mogoče ohraniti.

Izgubljeni Dream Team. Koprod., 2025. Režija: Jure Pavlović. Dokumentarni film. 85 min.