TV namig: Zendaya v ljubezenskem trikotniku na steroidih

Izzivalci

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nekdanja teniška igralka Tashi (Zendaya), ki je postala trenerka, je sklenila svojega moža Arta (Mike Faist) spremeniti v svetovno znanega prvaka na turnirjih za grand slam. Da bi ga predramila iz nedavnega niza porazov, ga prisili igrati na turnirju nižjega ranga. Tam se Art znajde na drugi strani mreže svojega nekdanjega najboljšega prijatelja in Tashinega nekdanjega partnerja Patricka (Josh O'Connor). Napetost med trojico razkrije, kako se ljubezen, ambicija in tekmovalnost prepletajo v nevarno igro moči.

Ko je na velika platna prišel film Challengers, se je zdelo, da bo to ena tistih zgodb, ki pišejo novo poglavje v svetu sodobnega filma. Režiser Luca Guadagnino, znan po vizualno razkošnih in čustveno napetih filmih, kot je Pokliči me po svojem imenu, je z Zendayo v glavni vlogi ustvaril pravo eksplozijo strasti, ambicij in tekmovalnosti. V središču ni le tenis, ampak tudi ljubezen, ljubosumje in neugasljiva želja po zmagi – tako na igrišču kot v življenju.

