TV namig: Jamie Lee Curtis in Noč čarovnic štirideset let pozneje

Noč čarovnic mori

Kanal A v soboto, 31. oktobra, ob 23.05

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Zgodba se nadaljuje neposredno po dogodkih prejšnjega filma (2018), ko Laurie Strode (Curtis), njena hči Karen (Greer) in vnukinja Allyson (Matichak) verjamejo, da so zamaskiranega morilca Michaela Myersa (Courtney) ujele v smrtonosno ognjeno past. Toda Michaelu uspe pobegniti in nadaljuje svoj krvavi pohod po ulicah Haddonfielda.

Film prikazuje krvavo noč, v kateri se meja med pravičnostjo in maščevanjem vse bolj zabrisuje, a kritiki niso bili navdušeni: preveč klišejev in premalo izkoriščena glavna junakinja.

Halloween Kills. ZDA, 2021. Režija: David Gordon Green. Igrajo: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, James Jude Courtney, Nick Castle. Groz./triler. 120 min.