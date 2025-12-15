TV namig: Vsesplošno priznana resnica je, da samski moški s čednim premoženjem nujno potrebuje ženo

Jane Austen: vzpon genija

​Dokumentarno-igrana serija raziskuje življenje legendarne pisateljice Jane Austen, ki z brezčasnimi romani (Prevzetnost in pristranost, Emma, Razsodnost in rahločutnost) in družbeno kritiko še vedno navdihuje bralce vseh generacij. Razkošna dramatizacija, strokovni komentarji in osebni vpogledi orišejo njeno genialnost uma in duha, tiho kljubovanje in odločnost.

Zadnja četrtina 18. stoletja, na britanskem prestolu je Jurij III. V vasici Steventon v Hampshirski grofiji je tedaj skupaj s šestimi brati in sestro odraščala Jane Austen. Oče George je bil vaški duhovnik in družina je živela iz rok v usta. Kljub temu so imeli nekaj, česar si v tistih časih ni mogel privoščiti vsak – bogato knjižnico. Sredi živžava in v zavetju knjižnice je Jane zelo kmalu spoznala, da si želi samo eno: pisati.

Jane Austen: Rise of a Genius. VB, 2025. 1/3. Režija: Ali Naushahi. Dokumentarno-igrana. serija. 65 min.