TV namig: Je to najbolj »wesandersonovski« film Wesa Andersona?

Francoska depeša

Kino v četrtek, 5. novembra ob 20.00

Vikendova ocena 4 (od 5)

Po smrti priljubljenega urednika se sodelavci ameriške revije v izmišljenem francoskem mestu zberejo, da bi pripravili njeno zadnjo številko. Film skozi več prepletenih zgodb spremlja nenavadne posameznike, med njimi zaprtega slikarja Mosesa, novinarka Lucinda se med poročanjem o študentskih protestih zbliža z mladim revolucionarjem. Medtem pisec Roebuck pripoveduje o nenavadnem dogodku, povezanem s policijo, ugrabitvijo in vrhunsko kulinariko. Skozi duhovite, čudaške in ganljive zgodbe film prikazuje svet novinarstva, umetnosti, ljubezni in človeških posebnosti.

Francoska depeša je najbolj »wesandersonovski« film, ki ga je ta režiser doslej posnel. Z njim je uspešno izpilil svoj slog, ki izstopa tako po vizualno-zvočni podobi kot pripovedni plati, po kateri film z vinjetnimi pripovedmi nevsakdanjih, markantnih in brez izjeme trmasto svojeglavih protagonistov predstavi skorajda pravljičen in zagoneten svet, v katerem 1 + 1 ni zmeraj 2, je pa to vsekakor razloženo in zapisano na prismuknjeno všečen način.

The French Dispatch. ZDA, 2021. Režija: Wes Anderson. Igrajo: Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Bill Murray. Kom./drama. 125 min.