TV namig: Kurtizana, ki je omrežila kralja

Jeanne du Barry

TV SLO 1 v sredo, 5. 8., ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Zgodovinski film o življenju Jeanne du Barry, ki se je rodila leta 1743 kot nezakonska hči obubožane šivilje. S svojo inteligenco, očarljivostjo in željo po boljšem življenju postopoma vstopi v visoko francosko družbo, dokler se ne znajde pred njegovim visočanstvom, Ludvikom XV. (Johnny Depp) in ga omreži.

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Ostareli kralj se ne zmeni za njen status kurtizane, saj Jeanne kralju povrne voljo do življenja. Toda plemstvo zaradi njenega porekla, svobodnega vedenja in kršenja strogih pravil dvornega bontona zavrača njeno prisotnost. Pri prilagajanju zapletenemu dvornemu življenju ji pomaga kraljevi služabnik La Borde. Jeanne se mora tako boriti za svoje mesto ob kralju, medtem ko njuno razmerje vse bolj razburja njegovo družino in vplivne člane dvora.

Jeanne du Barry je bila kraljeva zadnja uradna ljubica, preden je umrl zaradi okužbe s črnimi kozami.

Film je režirala in producirala Francozinja Maiwenn, ki je tudi odigrala naslovno vlogo.

Jeanne du Barry. Fr., 2023. Režija: Maïwenn. Igrajo: Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud. Drama. 120 min.