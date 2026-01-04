TV namig: So obstajala pisma, ki bi Jane Austen osramotila?

Gospodična Austen

TV SLO 1 v nedeljo, 4. 1., ob 17.55

BBC-jeva serija zaznamuje 250. obletnico rojstva Jane Austen in je posneta po istoimenskem romanu Gill Hornby iz leta 2020.

Leto 1830, od smrti Jane Austen je minilo 13 let. Njena sestra Cassandra Austen (Keeley Hawes) prejme pismo iz Kintburyja. Isabella Fowle (Rose Leslie), hči njene zdaj že pokojne prijateljice Elize, ji sporoča, da njen oče umira. Čeprav Isabella vztraja, naj si Cassandra ne dela skrbi, ta pri priči odpotuje iz svojega doma v Chawtonu v Kintbury. Slovo od vikarja Fulwarja ni njen pravi motiv; v župnišču bi rada poiskala pisma, ki jih je Jane v dolgih letih prijateljstva napisala Elizi. Cassandra se namreč boji, da bi pisma, če bi pristala v napačnih rokah, lahko očrnila pisateljičin ugled.

Ko jih najde in prebira, se vrne v mladost, ko sta bili z Jane neločljivi, medtem ko sta krmarili med zaljubljenostmi, družinskimi prepiri in propadlimi upi. Vse to so bili dogodki, ki so postavili temelje za nepozabne zgodbe, ki jih je na papir spretno prelila Jane Austen.

Deset minut pred serijo bo na sporedu oddaja Televizorka, kjer bo o Jane Austen spregovorila filozofinja, doktorica Jela Krečič.

Miss Austen. VB, 2025. 1/4. Režija: Aisling Walsh. Igrajo: Keeley Hawes, Alfred Enoch, Patsy Ferran, Liv Hill, Jessica Hynes. Miniserija. 60 min.