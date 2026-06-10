TV namig: John Malkovich je čisto prismojen

Čisto prismojen

TV SLO 1 v sredo, 10. 6., ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Andrew Blake (John Malkovich), uspešen britanski poslovnež in vdovec, se po osebni izgubi odpravi v Francijo, kjer želi znova obiskati posestvo, na katerem je nekoč spoznal svojo pokojno ženo.

Zaradi nesporazuma ga v dvorcu zamenjajo za novega butlerja, zato se odloči, da bo vlogo sprejel in ostal. Med ekscentričnimi prebivalci hiše, med katerimi izstopa lastnica Nathalie Beauvillier (Fanny Ardant), postopoma najde nov smisel in občutek pripadnosti. Vsak od likov nosi svoje težave, skrivnosti in razočaranja, zato se med njimi sčasoma stkejo nepričakovane vezi.

Prijeten in lahkoten film, ki uspešno meša humor in ganljive življenjske nauke.

Complètement cramé! Fr./Luks., 2023. Režija: Gilles Legardinier. Igrajo: John Malkovich, Fanny Ardant, Émilie Dequenne, Philippe Bas, Eugénie Anselin. Drama/Kom. 105 min.