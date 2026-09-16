TV namig: Do vrha Bolšoj teatra za vsako ceno?

Joyka

TV SLO 1 v sredo, 16. 9., ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Petnajstletno ameriško baletko Joy Womack (Talia Ryder) sprejmejo na znamenito moskovsko baletno akademijo Bolšoj. Njene sanje so, da bi postala prva balerina Teatra Bolšoj, vendar so vaje zelo zahtevne. Učiteljica Tatjana Volkova (Diane Kruger) je do vseh neprizanesljiva in stroga, zato se zdi, da se Joy mesto prve balerine vse bolj izmika.

Čeprav spodbude ne manjka, začne Joy obiskovati tudi moški baletni razred, da bi pridobila moč in čvrstost, ki sta nujni za vrhunsko plesalko. Obenem se zbliža z mladim plesalcem Nikolajem Lebedevom (Oleg Ivenko), kar v njeno življenje vnese čustva, ki jih je težko uskladiti z brezkompromisnimi zahtevami kariere. Ko se že zdi, da bo premagala vse ovire na poti do prestižnega naslova, pa se zaplete pri njenem ameriškem državljanstvu. Se bo Joy poročila z Rusom, da bi premostila tudi to oviro?

Film, posnet po resnični zgodbi Joy Womack, prikazuje njeno vztrajnost in ambicijo, hkrati pa odpira vprašanje, kakšno ceno je človek pripravljen plačati za vrhunskost.

The American. ZDA, 2023. Režija: James Napier Robertson. Igrajo: Talia Ryder, Diane Kruger, Oleg Ivenko, Charlotte Uben. Drama. 120 min.