TV namig: Juha z arzenikom ali slovenske morilke svojih mož

Juha z arzenikom

TV SLO 1 v četrtek, 23. 10., ob 21.15

V tridesetih letih 20. stoletja so bile na mariborskem okrožnem porotnem sodišču največkrat obsojene ženske, in sicer za uboje in umore svojih mož.

Pozornost zgodovinarke Mateje Ratej je pri pregledovanju Pokrajinskega arhiva Maribor pritegnila presenetljiva statistika, razvidna iz sodnih spisov: povzročiteljice umorov in ubojev so bile vse pogosteje ženske, v nekem trenutku celo pogosteje kot moški.

Leta 2023 je tako izšla njena monografija Rožengrunt; o ženskem nasilju v štajerskih kočarskih družinah med svetovnima vojnama. Avtorica jasno sporoča: »V resnici ne gre za žensko-moško nasilje, to je bil zame poveden zorni kot. V resnici gre za nasilje sistema nad moškimi in ženskami z roba družbe.«

Film zasleduje prepričljivo podobo nekdanjega življenja kočark, krvnic svojih mož, preden so ubijale. Izhajala sem iz dejstva, da so bile njihove življenjske razmere, tako za ženske kot za moške, obupne.

Slo., 2025. Režija: Alma Lapajne. Dokumentarec meseca. 50 min.