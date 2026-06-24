TV namig: Kaj bo v ospredju letošnje proslave ob dnevu državnosti?

Državna proslava ob dnevu državnosti

TV SLO 1 v sredo, 23. 6., 21.05

Na predvečer dneva državnosti bo na Trgu republike v Ljubljani potekala osrednja državna proslava ob 35. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Slavnostna govornika bosta predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša.

Scenarij proslave je pripravil Igor Pirkovič. V umetniškem delu bodo sodelovali Simfonični orkester in Mešani pevski zbor Crescendo ter Otroški pevski zbor Osnovne šole Alojzija Šuštarja. Recitali bodo obudili besede pomembnih slovenskih literatov, med njimi Srečka Kosovela, Ivana Cankarja, Dragotina Ketteja, Antona Aškerca, Lili Novy in Josipa Stritarja.