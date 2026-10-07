TV namig: Ko se v samostanu prebudi mlado telo

Kaj ti je deklica

TV SLO 1 v sredo, 7. oktobra, ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Sramežljiva in občutljiva 16-letna Lucija začne peti v dekliškem pevskem zboru, kjer se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano Marijo. Ko zbor odpotuje v podeželski samostan za vikend intenzivnih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano Marijo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju, kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.

Film nas z intimnim pogledom in odlično uporabo filmske fotografije ter zvoka popelje v Lucijin svet, njene dvome in želje. Tako Jara Sofija Ostan v vlogi odraščajočega dekleta na robu spolnega prebujenja kot Mina Švajger v vlogi Ane Marije povsem navdušita. Odličnost celovečernega igranega prvenca Urške Djukić, ki s senzibilnostjo nekoliko spominja na filme Céline Sciama, so z nagrado prepoznali tudi kritiki na berlinskem filmskem festivalu.

Slo./Koprod., 2025. Režija: Urška Djukić. Igrajo: Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Saša Pavček, Nataša Burger, Staša Popović. Drama. 95 min.